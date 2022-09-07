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Путин призвал помнить о рисках устойчивости экономики

10:20
  • среда
  • 07 сентября 2022

Необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле

Российские власти, несмотря на известные элементы стабилизации, понимают и риски, которые постоянно нужно держать в поле нашего внимания. Такое заявление в среду, 7 сентября, сделал президент России Владимир Путин.
Путин заявил о стабилизации экономической ситуации в России

Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер поручил правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики держать этот вопрос на постоянном контроле.

При этом Путин подчеркнул, что "мы в оперативном режиме почти каждый день этим и занимаемся".

Однако глава государство подчеркнул, что важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу почувствовали сами инициаторы ограничений. По словам российского премьера, международная экономическая и торговая система из-за этих действий расшатывается, нарушаются привычные связи и вклады.

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