Путин призвал помнить о рисках устойчивости экономики

Необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле

Российские власти, несмотря на известные элементы стабилизации, понимают и риски, которые постоянно нужно держать в поле нашего внимания. Такое заявление в среду, 7 сентября, сделал президент России Владимир Путин.

Выступая на Восточном экономическом форуме, российский лидер поручил правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики держать этот вопрос на постоянном контроле.

При этом Путин подчеркнул, что "мы в оперативном режиме почти каждый день этим и занимаемся".

Однако глава государство подчеркнул, что важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу почувствовали сами инициаторы ограничений. По словам российского премьера, международная экономическая и торговая система из-за этих действий расшатывается, нарушаются привычные связи и вклады.

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