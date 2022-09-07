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Правительство утвердило параметры промышленной ипотеки

10:23
  • среда
  • 07 сентября 2022

Кредиты будут выдаваться под 5% годовых

Правительство России утвердило параметры промышленной ипотеки.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кредиты будут выдаваться под 5% годовых. Для технологических компаний – 3%. Максимальная величина кредита составит 500 миллионов рублей.

По словам главы кабмина, промышленная ипотека позволит поддержать не только расширение производства, но и простимулирует развитие других сфер экономики.

"Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен", - заметил Мишустин.

5 сентября правительство анонсировало запуск программы промышленной ипотеки – предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства

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