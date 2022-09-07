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Путин рассказал о своем видении справедливого мира

11:02
  • среда
  • 07 сентября 2022

Такой мир не основывается на диктате одной страны

Справедливое мироустройство не предполагает в своей основе диктат какого-либо одного государства. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.
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По мнению российского лидера, мир должен быть гораздо более справедливым и не быть основанным на диктате одной страны, которая "возомнила себя представителем господа бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности".

Путин подчеркнул, что представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое — "как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена". Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении, подчеркивал российский лидер.

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