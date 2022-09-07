Илон Маск: "Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой"

Миллиардер отложил покупку соцсети из-за речи Путина

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

Об этом в среду написал портал Business Insider, со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания. Маск хотел дождаться выступления Путина, чтобы понять, "не движемся ли мы к мировой войне".

"Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к Третьей мировой войне", - озвучил слова Маска адвокат компании (цитата по РИА Новости).

Адвокаты отметили, что подобные сообщения Маска говорят о том, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.

За несколько дней перед 9 мая 2022 года в интернете стали появляться сообщения о том, что Путин якобы может объявить всеобщую мобилизацию. В Кремле назвали эти сообщения чушью. В день праздника Путин поздравил военных с праздником, рассказал о причинах начала спецоперации на Украине и о международном давлении на России.

Весной Маск предложил за Twitter 44 миллиарда долларов, но потребовал сначала проверить данные компании на предмет "фейковых" аккаунтов. В итоге команда Маска заключила, что данные Twitter о спамовых аккаунтах не поддаются верификации. В связи с этим бизнесмен решил выйти из сделки.

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