Путин: уровень жизни в Европе бросили в топку санкционной печи

Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, инфляция существенно замедлилась, финансовый рынок стабилен. О том, как наша страна справляется с экономической и технологической агрессией Запада, сегодня говорил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. В ЕС ситуация противоположная. Европейские лидеры приносят в жертву интересы своих народов ради сохранения глобальной диктатуры США.

Почти шесть тысяч участников, среди которых сотни иностранцев. Десятки договоров и соглашений на сумму в полтора триллиона рублей. Все это лишний раз подтверждает - наша страна продолжает оставаться привлекательной для иностранных инвесторов. К тому же все они прекрасно видят. Санкционную бурю, устроенную Западом, говорит президент, российская экономика спокойно преодолевает. Сценарии падения пересматриваются в сторону улучшения. Сокращается и инфляция.

Чего нельзя сказать о Европе. И это уже очевидно всем. Однако признавать свои ошибки в той же Европе совсем не спешат, фактически принося в жертву интересы собственных граждан.

"Так стабильность Европы бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона и по факту приносится в жертву во имя диктатуры США. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются предприятия в самой Европе. И одна из причин - разрыв связей с Россией. Конкурентность этих предприятий снижается, ведь сами власти ЕС лишают их дешевых ресурсов и рынка сбыта. И это место легко займут их американские покровители. Они-то себя ни в чем никогда не ограничивают", - заявил Путин.

Хотя и в Штатах, подчеркивает Путин, на самом деле тоже не все так гладко. Это касается и экономики, и ряда других вещей, которые многим в мире уже кажутся очевидными.

"Произошли тектонические изменения. Существенно возросла роль региональных государства. Особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на это, западные страны стараются сохранить выгодный только им порядок. Заставить всех жить по их правилам, которые сами выдумали. Сами их нарушают. При этом нежелание подчиняться такому диктату заставляет западные элиты срываться, принимая неадекватные решения", - говорит Путин.

Попытки ввести эмбарго на поставки углеводородов из России, говорит президент, привели к тому, что цены на них улетели в космос. Теперь их хотят ограничить искусственно, что приведет к обратному эффекту. И таких примеров десятки. Однако России это только на руку. Как, впрочем, и сами санкции, которые уже дали толчок развитию целому раду отраслей, в том числе и авиации.

"Наши авиакомпании сформировали крупнейших пакет заказов. Примерно на 500 среднемагистральных самолетов. И соглашение с "Аэрофлотом" подписано на полях ВЭФ. И цифры там внушительные. Такой спрос должен стать толчком и смежным производствам. А также в подготовке кадров", - заявил Путин.

Страна для граждан должна стать доступнее. Особенно это касается и Дальнего Востока. Во многие поселки тут можно добраться только по воздуху. Путин подчеркнул, что программа развития малой авиации будет продолжена. Как и развития дальневосточных регионов в целом. Это касается и промышленного производства, которое растет тут опережающими темпами. И людей, которые тут живут.

"Для дальневосточников действуют особые ставки по ипотеке. В текущем году мы расширили программу Дальневосточной ипотеки. Теперь ее могут получить не только молодые люди, но и врачи. Программа рассчитана до 2024 года. Предлагаю ее продлить до 2030 года", - сказал Путин.

Деньги на это у государства есть, пояснил Путин. Как и ресурсы. Про них президент в ходе выступления говорит неоднократно. Сначала в контексте того, что значение углеводородов на Западе недооценили. Затем уже в плане зерна, которое Россия готова вывозить в нуждающиеся страны. Тем же прикрывалась и Украина, требуя от Москвы разблокировать черноморские порты и заключить зерновую сделку.

"Вот сколько было сломано копей об тему вывоза украинского зерна. И мы сделали все, чтобы это зерно было вывезено. Я встречался, обещал, что мы сделаем все. Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию, то все зерно из Украины направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза. По всемирной программе ООН было загружено всего два корабля из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Это всего 3 процента. Европейские страны как действовали, как колонизаторы, так и действуют. В очередной раз обманули развивающиеся страны. Так что это в перспективе может привести к гуманитарной катастрофе. Так что, может, стоит ограничить вывоз этого зерна", - сказал Путин.

Можно предположить, что вопросов про Украину, учитывая спецоперацию, сегодня будет много. И первый из них звучит, едва президент только окончил произносить приветственную речь.

- Что касается нашей страны, что мы приобрели и что потеряли за это время?

- Я уверен, что мы ничего не потеряли и не потеряем. Мы укрепили наш суверенитет. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Но я считаю, что это только пойдет на пользу. Потому что все, что нам не нужно, будет отторгнуто. И мы пойдем вперед. А второе, и самое главное. Я хочу подчеркнуть: мы ничего не начали с точки зрения боевых действий. Мы пытаемся только их закончить. Начали эти боевые действия в 2014 году, проводят одну операцию за другой, подвергая геноциду людей. Россия приняла решения после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем. После этого мы начали действовать, как наши противник. Это наш долг", - сказал Владимир Путин.

Александр Панюшкин, Александр Медведев, Илья Милитдинов. "ТВ Центр", Владивосток.

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