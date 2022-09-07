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Схрон оружия нашли в селе под Энергодаром

11:58
  • среда
  • 07 сентября 2022

Он принадлежал бойцу Запорожской теробороны

ВСУ открыли массированный огонь по жилым районам Донбасса, Запорожья и Херсонской области. В ДНР погиб подросток. Разрушены дома в Донецке и Зайцеве. Под обстрелом неонацистов - Запорожская АЭС и Энергодар. К югу от города нашли крупный схрон с оружием и экстремистскую символику.

Небольшой, но опасный арсенал Александр Лохматов спрятал в ограде для винограда. 3 десятка патронов, аккуратно разобранный на части обрез, две гранаты - боекомплект планировалось использовать для проведения террористических актов и срыва референдума. По словам задержанного, всё это принадлежало отцу, ветерану АТО и члену Запорожской теробороны.

"Мне папа сказал, что у него дома остались эти гранаты, патроны в сейфе я нашел. Он сказал избавиться от них. Я не знал, как избавиться – просто в трубы закинул их", - говорит Лохматов.

Тревогу забили соседи, рассказали, что видели в этом доме радикальную символику. В ходе совместной спецоперации сотрудников военно-гражданской администрации, спецподразделения Росгвардии России и госбезопасности Энергодара обнаружили флаг запрещённой в России организации "Правый сектор", патроны для пистолета Макарова. Документы ветерана АТО тоже были надежно спрятаны, как и оружие.

Очередной обстрел ВСУ начали сразу после появления доклада миссии МАГАТЭ о ситуации на атомной станции. В документе ни слова о причастности Украины к разрушениям для Киева – это, по сути, одобрение для дальнейшего террора мирных жителей.

Электроподстанцию обстреляли уже дважды. На этот раз последствия серьёзные. Разрушены масляные переключатели. Без энергоснабжения 2 района, в том числе школа. Перебиты линии электропередачи, в районе станции зафиксировано 4 попадания. Ещё один снаряд разрушил крышу стоящего рядом продуктового магазина. Товар уничтожен. Сильные повреждения получили здание филиала Мелитопольского государственного университета. В здании выбиты окна. Осколки в библиотеке, аудиториях, кабинете директора.

"Ближайшее попадание находится в 15 метрах от учебного корпуса. Просто чудом никто не пострадал. У нас в здании находится спортзал, в котором могли тренироваться люди", - говорит Влад Лаврик, и.о. директора Энергодарского филиала МГУ им. А.С. Макаренко.

В Энергодаре уже точно поняли: судьба людей официальный Киев не интересует. Иначе не объяснить продолжающиеся попытки уничтожить гражданскую инфраструктуру и крупнейшую в Европе атомную станцию.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, Энергодар, Запорожская область.

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