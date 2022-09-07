Эвакуированы больше ста человек

В Приморье ликвидируют последствия мощного тайфуна. В результате разбушевавшейся стихии без транспортного сообщения остались десятки населённых пунктов. Подтоплены свыше трёхсот жилых домов и приусадебных участков. Более ста человек эвакуировали. Помощь населению оказывают спасатели.

Поселок Екатериновка, дождь здесь шел два дня. Вода начала приходить в дома ночью, к утру уже сошла. Люди успокоились, но через пару часов пришла новая волна.

В доме Татьяны в воде все: мебель, вещи, бытовая техника. Спасти ничего не успели. Говорит, недавно доделали ремонт после прошлого тайфуна. Теперь жилье снова непригодно для жизни.

В огородах воды по пояс. Урожай погиб. Владимиру удалось спасти только коров и свиней.

Тайфун "Хиннамнор" разбушевался сразу в нескольких районах Приморья. За несколько часов проливных дождей реки наполнились и стали выходить из берегов, смывая все на своем пути, даже жилые дома.

Три населенных пункта оказались полностью отрезаны от сообщения. Там проживает полторы тысячи человек. Повреждены восемь мостов. В Партизанском районе река поднялась более чем на пять метров, и затопила переправу. Дорожным службам пришлось даже сделать обводной канал.

В 10 муниципалитетах подтоплено более 50 жилых домов и 274 придомовые территории. В Партизанске для пострадавших развернут пункт временного размещения. Специалисты МЧС на лодках эвакуируют людей. За сутки спасли 38 человек.

В режиме повышенной готовности работают энергетики. Массовые отключения зафиксированы в семи районах края. Аварии на линиях электропередачи произошли и на Сахалине. Там из-за ураганного ветра без света остались почти семь тысяч человек. Улетела даже остановка общественного транспорта.

Тайфун принес в Приморье осадков почти в два раза больше месячной нормы. Сейчас дожди прекратились. Но из-за переполненных рек до сих пор существует угроза подтоплений дорог и домов.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.

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