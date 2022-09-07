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Российские школьники отправились в "Путешествие мечты"

14:55
  • среда
  • 07 сентября 2022

Победителей конкурса "Большая перемена" ждет насыщенная поездка

Победители Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 5-7 классов отправились на поезде через всю страну в "Путешествие мечты".

Это будет насыщенная образовательная поездка для 300 школьников из разных регионов. По пути следования их ждут мотивационные встречи, лекции и мастер-классы от экспертов, а ещё экскурсии. Ребята увидят Уральские горы, озеро Байкал, космодром Восточный.

Также участники путешествия станут послами Российского движения детей и молодёжи и провезут его знамя от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно.

 

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