Швейцарцам пригрозили тюрьмой за перегрев домов зимой

Температура не должна быть выше 19 градусов

Штраф или тюрьма может грозить гражданам Швейцарии за неэкономный расход тепла. Наказание ждёт тех, в чьих квартирах будет выше 19 градусов. В стремлении сберечь дефицитную энергию страны Старого Света вынуждены идти на суровые меры. Новый пакет ограничений готовит Еврокомиссия. Люди выходят на митинги и придумывают оригинальные способы, как не замёрзнуть зимой.

В Великобритании придумывают новые способы согреться в это осеннее время. Свой совет дает экс-депутат Консервативной партии Эдвина Карри: "Это очень дешево. Вы пометите фольгу или что-то похожее за радиаторами и это поможет согреть вашу комнату. Это, действительно, работает".

О том, что Европа возвращается в Каменный век, говорят решения, которые принимают власти некоторых стран – из-за энергетического кризиса в ход идет все, например, запугивание, как Швейцарии. Если в квартире температура воздуха поднимется выше 19 градусов, то ее владельцев могут посадить в тюрьму на срок до 3 лет. В Эстонии вместо природного газа решили отапливать дома дизелем. Какой урон экологии может принести такое решение, местные власти, видимо, не догадываются. Тем временем, в Польше по инициативе газовой компании собираются повысить цены на топливо аж в 15 раз. Люди в панике. Эксперты ждут новых антиправительственных митингов. Тем более, что волна протестов уже прокатилась и по городам Чехии, Франции, Германии. Там, к слову, снова жарко. Магдебург. Городская площадь. Несколько тысяч человек вышли выразить свое недовольство тем, что правительство до сих пор не отменило антироссийские санкции и продолжает поддерживать Украину.

В свою очередь помощь Германии обещает Франция. Макрон предложил обмен газа на электричество.

"Мы завершим подключение к газопроводу, чтобы иметь возможность поставлять газ в Германию, если возникнет необходимость в солидарности, и Германия поставит себя в условия, позволяющие производить больше электроэнергии и обеспечивать нас в крайних ситуациях", - заявил Макрон.

Еврокомиссия, тем временем, предложила два варианта ограничения цен на российский газ. По словам экспертов, первый вариант предполагает введение потолка цен на весь импортируемый из России газ. Второй — разделение Евросоюза на зоны: в "красной" цены ограничат, а в "зелёной" они будут оставаться на высоком уровне.

Пока европейские политики ломают голову, как согреть свои страны этой зимой, большой политикой решили заняться и музыканты. Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо Елене Зеленской, в котором просит повлиять на мужа и прекратить конфронтацию с Россией: "К сожалению, ваш муж согласился с тем тоталитарным, антидемократическим игнорированием воли украинского народа. И зловещие крайне националистические силы, которые скрывались в тени, с тех пор управляют Украиной".

Уотерс также подчеркнул, что в настоящее время "подливанием бензина в огонь" занимается Вашингтон, и что США заинтересованы продолжать войну "как можно дольше". В Штатах сейчас свои экономические проблемы и война на Украине им открывает двери к европейской казне. Америка готова поставлять свой газ. Впрочем, неизвестно толком, понимают ли там, о чем отличается их газ от российского? Если даже пресс-секретарь Белого дома перепутала название российского газопровода "Северный поток" с американским магазином.

"Россия используют электроэнергию, как оружие. И поэтому они перекрыли Nordstorm", - заявила Карин Жан-Пьер.

А вот Британия пока вынуждена справляться в одиночку. Там новый премьер-министр. Судя по главным страницам газет, люди сомневаются, что Лиз Трасс сможет предотвратить экономический кризис. Несмотря на обещания заморозить счета, в своей первой речи в качестве премьера Трасс не упомянула об этом, лишь взяла время до конца недели, чтобы придумать план выхода из кризиса. Впрочем, британцы уже не верят ни единому ее слову.

Елена Макарова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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