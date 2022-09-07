Сборной России по футболу нашли соперников

РФС договорилась о двух товарищеских матчах

Российской национальной сборной по футболу осенью предстоят два товарищеских матча. Об этом в среду, 7 сентября, рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

24 сентября в Бишкеке российские футболисты сыграют против сборной Киргизии. Также на выезде сборная России проведет игру с национальной командой Ирана, дата этого матча пока не назначена.

В РФС рассказали о проведении переговоров относительно еще одного товарищеского матча российской сборной, соперника пока не называют.

Как заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин, тренерский штаб национальной команды России рад возможности вновь собраться и провести полноценный сбор. В ближайшее время будет оглашен расширенный список игроков, которые будут вызваны в сборную, а также опубликован график работы команды, сообщает "Интерфакс — Спорт".

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения в связи с этим антироссийских санкций были введены ограничения в том числе против российского футбола. Национальная сборная и клубы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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