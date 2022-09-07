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Путин назвал виновников ситуации на европейских рынках

11:44
  • среда
  • 07 сентября 2022

Россия предлагала долгосрочные контракты, подчеркнул президент

Ситуация, сложившаяся на европейских рынках, является следствием работы западных специалистов и Еврокомиссии. Такое заявление в среду, 7 сентября, сделал президент России Владимир Путин.
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Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) российский лидер заявил, что все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен.

В России всегда настаивали на том, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов и были привязаны к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты, напомнил Путин.

Глава государства также указал, что цена на нефть формируется рынком, а цена газа в долгосрочных контрактах привязана к этой цене, потому что добыча требует больших инвестиций. По этой причине российский "Газпром" заинтересован, чтобы иметь долгосрочные контракты, цитирует Путина РИА Новости.

Москва неоднократно предупреждала Запад о последствиях его санкций. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что введение потолка цен российскую нефть приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков. Официальный представитель Кремля напомнил, что в настоящее время энергетические рынки лихорадит, причем в основном в Европе.

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