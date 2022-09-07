Андрей Бочкарёв: Московские застройщики оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим

Доля отечественных материалов в строительной отрасли Москвы составляет 90-95%

Более 95% материалов, используемых при строительстве, производятся и поставляются на территорию Москвы вне зависимости от каких-либо внешних факторов – российскими поставщиками или из дружественных стран. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как отметил заммэра, застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В то же время в значительной мере выросла доля отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взять очень давно, сегодня мы видим результаты — на 90-95% в стройке используются отечественные материалы, отметил Андрей Бочкарёв.

Глава Строительного комплекса столицы подчеркнул, что переход на массовое использование отечественного оборудования стимулировал производство в России. Энергосиловое оборудование, которое устанавливается на объектах метрополитена, выпускается отечественной компанией. На фоне санкционного давления активизировали выпуск лифтового оборудования Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в качестве примера успешного импортозамещения привела проект строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса – Академии спорта "Динамо". Для оформления внешнего контура здания девелопер использовал фасадные кассеты из алюминия отечественного производства. Отечественные материалы для отделки фасадов использовались и при строительстве ЖК "Золотой".

Пятова также рассказала, что инженерные системы полностью из материалов российского производства некоторые застройщики монтирует в своих проектах на территории Новой Москвы. С учетом того, что инженерные системы считаются одной из наиболее зависимых от импорта сфер, в данном случае можно говорить о примере оперативного и полного импортозамещения.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на строящихся объектах начали устанавливать насосное оборудование, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную продукцию и приборы отопления для общественных помещений, производство которых налажено или локализовано на территории России. Участники строительства довольно давно начали смотреть в сторону российских производителей материалов и оборудования, поэтому в сложившейся ситуации застройщики не испытывают трудностей с ресурсами. Запущенный еще несколько лет назад процесс импортозамещения позволил практически безболезненно перевести стройки в новое русло, пояснил Игорь Войстратенко.

Ранее сообщалось, что индустриальный парк "Руднево", который возводят на востоке Москвы недалеко от станции метро "Лухмановская", строят с использованием отечественных строительных материалов, по ряду позиций импортозамещение выполнено на 100%.

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