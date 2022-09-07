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Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для россиян

12:01
  • среда
  • 07 сентября 2022

Сначала решение должна принять Еврокомиссия

Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Ранее Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам, однако ограничивать въезд без соответствующего решения Евросоюза не будет, сообщили в среду, 7 сентября, в финском министерстве иностранных дел (МИД).

Вопрос российско-финских отношений обострился после официального решения Хельсинки вступить в НАТО.

 

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