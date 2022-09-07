Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для россиян

Сначала решение должна принять Еврокомиссия

Финляндия не будет ограничивать въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии.

Ранее Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам, однако ограничивать въезд без соответствующего решения Евросоюза не будет, сообщили в среду, 7 сентября, в финском министерстве иностранных дел (МИД).

Вопрос российско-финских отношений обострился после официального решения Хельсинки вступить в НАТО.

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