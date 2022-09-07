Индия подтвердила интерес к укреплению партнерства с Россией

Это касается и энергетики

Индия заинтересована в укреплении партнерства с Россией в различных областях. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Глава индийского правительства отметил, что его страна внесла значимые инвестиции в такие сферы на российском Дальнем Востоке, как фармацевтика и алмазная промышленность.

Нью-Дели проявляет интерес к укреплению партнерства с Москвой во многих вопросах, в том числе связанных с Арктикой, отметил Моди. Он рассказал, что у двух государств также имеются огромные возможности для сотрудничества в сфере энергетики, сообщает РИА Новости.

Между тем в Министерстве финансов США заявили, что получают обнадеживающие сигналы от Индии относительно возможности ее присоединения к потолку цен на российскую нефть, несмотря на исторически тесные связи между Москвой и Нью-Дели, а также отказ Индии присоединиться к антироссийским санкциям.

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