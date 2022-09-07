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Собянин: Москва обеспечит детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы

12:37
  • среда
  • 07 сентября 2022

Они гораздо удобнее классических глюкометров с тест-полосками

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об обеспечении детей с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Соответствующее постановление уже подписано, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Дети в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа будут обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Получателями станут порядка пяти тысяч маленьких пациентов

Рецепты на бесплатное получение медицинских изделий будут выписываться лечащими врачами-эндокринологами. Ранее системы мониторинга предоставлялись пациентам исключительно по решению врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность.

"Обеспечение детей системами для непрерывного мониторинга глюкозы будет осуществляться за счет бюджета города Москвы сверх утвержденного правительством России перечня медицинских изделий, выдаваемых в льготном порядке", - уточняется в материале.

Как отметил Сергей Собянин в блоге на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте", использование новых систем значительно облегчит родителям заботу о ребёнке с этим диагнозом.

"В отличие от классических глюкометров с тест-полосками, эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении", - написал Собянин.

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