Ракова рассказала об уникальной программе обучения сотрудников скоропомощных комплексов

Она включает более 70 направлений

Все сотрудники будущих скоропомощных стационарных комплексов столицы пройдут обучение. В разработке программы для них приняли участие главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Москвы, специалисты Кадрового центра и практикующие врачи столичных больниц. Обучение будет проходить по более чем 70 направлениям. Об этом в среду, 7 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как подчеркнула Анастасия Ракова, новые скоропомощные стационарные комплексы — не просто современные и хорошо оснащенные больничные корпуса, но и переосмысление всего процесса оказания экстренной медицинской помощи.

В столице внимательно изучали лучшие мировые практики, консультировались с ведущими специалистами, проводили точечную донастройку внешних и внутрибольничных процессов, рассказала заммэра. По ее словам, реализация проекта подобного масштаба невозможна без предварительной подготовки специалистов, поэтому разработка специальных образовательных программ стала одним из ключевых направлений этой деятельности.

Всего подготовлено более 70 программ и тренингов, учитывающих специфику каждой специальности. Помимо прохождения образовательных программ, все сотрудники скоропомощных комплексов пройдут дополнительную подготовку по формированию коммуникативных навыков, общению с пациентом в стрессовой ситуации, усовершенствуют навыки работы в команде. Это поможет им более эффективно и слаженно взаимодействовать ради общей цели — оказания качественной и быстрой помощи пациентам.

По словам Анастасии Раковой, обучение будет проходить в разных форматах и на нескольких площадках. Предусмотрены как дистанционные занятия, так и очное обучение. Важнейшим этапом обучения станет отработка протокола медицинской оценки пациентов, реализации концепции "врач к пациенту", как одного из принципов нового стандарта оказания экстренной помощи. Сценарии групповых занятий предусматривают различные варианты действий, в том числе нештатные ситуации.

Скоропомощные стационарные комплексы заработают уже в следующем году. В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больнице им. В.В. Вересаева они откроются в январе 2023 года, на базе городской клинической больницы им. С.П. Боткина и городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова - в первом полугодии 2023 года. В городской клинической больнице им. В.М. Буянова и нородской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова скоропомощные стационарные комплексы откроются во втором полугодии 2023 года.

Обстановка реального приемного отделения, диагностических палат, операционных и логистика скоропомощных комплексов уже воссоздана на полигоне для тренировки скоропомощных бригад в Сокольниках. Тренировочный полигон оснащен более 200 единицами уникального медицинского и симуляционного оборудования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица перейдет на новый стандарт экстренной медпомощи. По словам Собянина, на встрече с главными врачами больниц были одобрены основные положения стандарта экстренной помощи пациентам. Всего их шесть. А в 2023 году в шести ведущих больницах города будут введены новые корпуса скорой помощи.

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