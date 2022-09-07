Путин описал будущее Европы без российского газа цитатой из сказки

"Мерзни, мерзни, волчий хвост"

Владимир Путин прокомментировал планы западных стран ввести потолок цен на российские энергоносители. По словам президента, наша страна не будет поставлять ничего вне рамок контракта.

"Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно: как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост!" - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Фраза "мерзни, мерзни, волчий хвост" упоминается в русской народной сказке "Лисичка-сестричка и волк". Владимир Путин уже напоминал о ней осенью 2021 года, описывая ситуацию в энергетической сфере в Европе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"