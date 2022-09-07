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Путин описал будущее Европы без российского газа цитатой из сказки

12:34
  • среда
  • 07 сентября 2022

"Мерзни, мерзни, волчий хвост"

Владимир Путин прокомментировал планы западных стран ввести потолок цен на российские энергоносители. По словам президента, наша страна не будет поставлять ничего вне рамок контракта.
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"Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно: как в известной русской сказке приговаривать "Мерзни, мерзни, волчий хвост!" - сказал Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Фраза "мерзни, мерзни, волчий хвост" упоминается в русской народной сказке "Лисичка-сестричка и волк". Владимир Путин уже напоминал о ней осенью 2021 года, описывая ситуацию в энергетической сфере в Европе.

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