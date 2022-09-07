Латвия, Литва и Эстония договорились ограничить въезд россиянам

Для семей, дальнобойщиков и дипломатов сделают исключение
Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности по ограничению въезда россиян с шенгенскими визами через наземные границы с Белоруссией и Россией.
правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни, заявили в МИД Латвии.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс уточнил, что исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов.
Ранее Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для россиян до соответствующего решения Еврокомиссии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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