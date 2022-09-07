МИД опроверг изменение названия БРИКС

Этого вопроса нет на повестке дня

Расширение БРИКС, как и изменение названия объединения пока не стоят на повестке дня. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что в России приветствовали большой интерес со стороны ряда влиятельных международных игроков, однако пока расширение БРИКС не предвидится, так как "по большому счету, отсутствует процедура расширения".

При этом дипломат рассказал, что есть форматы, в которых практиковалось и все больше практикуется работа по линии БРИКС – это БРИКС+. Рябков отметил, что к сотрудничеству с БРИКС интерес проявляют "около десятка" стран, сообщает РИА Новости.

Ране в российском МИД рассказали, что члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсуждают принципы процесса расширения объединения. Вопрос приема новых государств требует "весьма деликатного подхода с учетом позиций всех участников объединения", однако БРИКС не стремится к превращению "в элитарный клуб, по аналогии с "Группой семи", отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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