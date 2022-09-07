Путин назвал цель обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Украинские военные неоднократно атаковали станцию

Украина, проводя обстрелы Запорожской атомной электростанции, привлекает к себе внимание. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Действия Киева, безусловно, создают угрозу ядерной безопасности, подчеркнул Путин. Он указал, что "там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения".

При этом МАГАТЭ не может прямо заявить о виновниках обстрелов ядерного объекта, так как инспекторы агентства находятся под давлением государств, в которых работают, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел высказали надежду на то, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поможет остановить ядерный шантаж со стороны Украины, которая продолжает обстреливать Запорожскую АЭС и прилегающие территории.

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