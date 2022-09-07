ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал цель обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

13:08
  • среда
  • 07 сентября 2022

Украинские военные неоднократно атаковали станцию

Украина, проводя обстрелы Запорожской атомной электростанции, привлекает к себе внимание. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС
Песков: Украина нервничает в ожидании доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Действия Киева, безусловно, создают угрозу ядерной безопасности, подчеркнул Путин. Он указал, что "там же осколки HIMARS валяются и других средств поражения".

При этом МАГАТЭ не может прямо заявить о виновниках обстрелов ядерного объекта, так как инспекторы агентства находятся под давлением государств, в которых работают, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел высказали надежду на то, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поможет остановить ядерный шантаж со стороны Украины, которая продолжает обстреливать Запорожскую АЭС и прилегающие территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.