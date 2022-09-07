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Путин: в России есть неонацисты, но их не возводят в ранг героев

13:09
  • среда
  • 07 сентября 2022

Украинцы "боятся рот открыть" из-за тотального террора

В России есть неонацисты, заявил президент нашей страны Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Нарышкин предупредил об опасности очага неонацизма на Украине

Но здесь, в отличие от Украины, их не возводят в ранг национальных героев. Киев уничтожает тех, чье мнение отличается от проводимой режимной политики.

"В России и других цивилизованных странах неонацисты и крайние националисты не возводятся в ранг национальных героев, как это делают на Украине", - сказал президент.

Российский лидер добавил, что многие на Украине "боятся рот открыть" из-за тотального террора со стороны захвативших власть крайних националистов.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что очаг неонацизма на Украине представляет огромную угрозу для России, Европы и всего мира.

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