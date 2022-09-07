"Я предупреждал": Путин об аресте на Западе имущества российских бизнесменов

Это стало уроком для всех

Арест на Западе имущества российских бизнесменов стал уроком для всех. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент напомнил, что предупреждал о таких рисках.

"Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры", - сказал президент.

Он добавил, что предупреждал об этом не потому что "умнее", а потому что располагает большей информацией.

Также Путин отметил поведение бизнеса в текущих условиях.

"Российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед Родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это благодарить", - сказал Путин (цитата по "Интерфаксу").

В конце июня американский Минфин отчитался, что США и их союзники заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 30 миллиардов долларов. Речь идет о яхтах и других судах, недвижимости и других активах.

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