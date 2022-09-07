ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я предупреждал": Путин об аресте на Западе имущества российских бизнесменов

13:03
  • среда
  • 07 сентября 2022

Это стало уроком для всех

Арест на Западе имущества российских бизнесменов стал уроком для всех. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент напомнил, что предупреждал о таких рисках.

"Я им в свое время говорил, что еще набегаетесь, защищая свои интересы. У них там чего-то арестовали, счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом, лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры", - сказал президент.

Он добавил, что предупреждал об этом не потому что "умнее", а потому что располагает большей информацией.

Также Путин отметил поведение бизнеса в текущих условиях.

"Российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед Родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это благодарить", - сказал Путин (цитата по "Интерфаксу").

В конце июня американский Минфин отчитался, что США и их союзники заморозили и заблокировали связанные с Россией активы на 30 миллиардов долларов. Речь идет о яхтах и других судах, недвижимости и других активах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Великобритания арестовала яхту российского бизнесмена
Великобритания арестовала яхту российского бизнесмена
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.