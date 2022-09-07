Собянин рассказал о завершении благоустройства переулков Арбата и Хамовников

Работы закончили аккурат ко Дню города

Основные работы по комплексному благоустройству 18 переулков, расположенных в столичных районах Арбат и Хамовники, завершены.

Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе работ специалисты убрали под землю кабели, положили тротуары, сделали карманы для парковки, поставили лавочки, установили фонари и сделали подсветку в зеленых зонах и во дворах. Скоро в районах появятся точки проката велосипедов и самокатов, велопарковки.

"Нам было важно не просто сохранить уникальность каждого, но и сделать их комфортнее и уютнее для пешеходов, организовать удобные подходы к школам, садикам, поликлиникам, культурным учреждениям. Думаю, нам это удалось", - написал Собянин.

Мэр добавил, что приведены в порядок такие знаковые объекты, как территория возле Успенской церкви, сквер Мигеля Идальго, сквер Бурганова, сквер у памятника Фритьофу Нансену.

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