Памфилова назвала нынешние выборы самыми спокойными за последние 10 лет

Выборы пройдут с 9 по 11 сентября

Свыше 110 тысяч заявлений подано на участие в онлайн-голосовании на предстоящих выборах различного уровня, которые пройдут в России с 9 по 11 сентября. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что электронный формат голосования в этом году, помимо Москвы, будет применяться еще в 7 регионах. Для этого будет использована зарекомендовавшая себя федеральная платформа ДЭГ. Систему дополнительно модернизировали с учетом возможного увеличения нагрузки. Избирателям по всей стране придется выбирать из почти 70 тысяч кандидатов. Несмотря на возросшее представительство, в целом, по словам Памфиловой, нынешняя кампания проходит без сбоев.

"Нынешняя избирательная кампания, в этом ее главное отличие, уже точно стала одной из самых спокойных за последние 10 лет. И комиссии, и кандидаты, и практически, все партии, за редким исключением, очень ответственно, взвешенно и достойно подошли к процедурам выдвижения и регистрации. Мы наблюдали искреннюю заинтересованность сторон в том, чтобы выборы были открытыми и конкурентными", - заявила Элла Памфилова.

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