В отношении матери сбитых мусоровозом в Истре девочек возбудили дело

Статья - "Оставление в опасности"

В отношении матери девочек, которых неделю назад сбил мусоровоз в подмосковной Истре, возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

Сёстры пяти и трёх лет пытались перейти дорогу в неположенном месте, в этот момент мусоровоз начал поворот и девочки оказались под колёсами. Младшая погибла на месте, старшую госпитализировали, сейчас её уже выписали.

Авария произошла на глазах их матери. Она шла на некотором расстоянии и была уверена, что дети смогут безопасно перейти дорогу. Водителю мусоровоза избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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