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Собянин: Москва обеспечивает людей с инвалидностью возможностью заниматься творчеством

15:11
  • среда
  • 07 сентября 2022

Мэр рассказал об открытии нового Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая

В четырёхэтажном здании на Большой Почтовой улице в Москве завершён капитальный ремонт. Туда переехал Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. Который до этого находился в нежилых помещениях в многоквартирном доме. Теперь площадь центра увеличилась почти в 12 раз. Что позволяет расширить и количество программ для людей с инвалидностью.

Заветная мечта девятилетнего Славы - реализовать все свои таланты. О том, что их у него немало, мальчик понял, когда однажды пришел на занятия в Центр социальной интеграции для детей и молодых людей с инвалидностью Дианы Гурцкая.

"Вообще, мы решили попробовать сюда записаться на танцы, а теперь я уже здесь занимаюсь и вокалом. И планирую ещё заниматься актёрским мастерством. Мечтаю заниматься вообще всем, то что возможно в жизни!" – говорит Вячеслав Ишмуков.

Возможностей проявить себя и развиваться в различных творческих сферах у Славы и других воспитанников центра теперь станет больше. В столице после капитального ремонта на базе учреждения открывается новое образовательное пространство, полностью адаптированное для людей с особенностями здоровья.

"Центр занимается социальной интеграцией людей с инвалидностью в жизни нашего мегаполиса. И здесь очень важно подчеркнуть, что людей с инвалидностью всех нозологий. На базе центра реализовано 15 программ дополнительного образования. Это хореография, это вокал, это театральное направление и так далее", - рассказал директор Центра социокультурной реабилитации Диана Гурцкая Федор Мольков .

На 4000 квадратных метрах, переобустроенных для комфортного пребывания посетителей, расположились творческие мастерские, концертные площадки, профессиональная студия звукозаписи, кабинеты дефектологов, психологов и логопедов.

Одна из любимых локаций воспитанников Центра - сенсорная комната. Здесь с помощью искусственного интеллекта их движения преобразуются в звук. Так можно создать картины, музыкальное произведения, и тем самым гармонизировать свое эмоциональное состояние.

Раскрытие творческого потенциала путем саморазвития сегодня один из наиболее эффективных методов социальной реабилитации. Театральная студия с собственным репертуаром и плотным графиком репетиций привлекает на занятия аудиторию постарше.

"Мне кажется, что игровое пространство - театр уравнивает всех. Это позволяет нам переживать этот опыт публичности, выходя из своего заболевания", - говорит руководитель театральной студии "Инклюзион" Лариса Никитина.

Профессиональный концертный зал- трансформер, где будут проходить театральные постановки и выступления артистов – то, чем в Центре особенно гордятся.

"Смотрите, какой замечательный тут простор удивительный. Поэтому добро пожаловать, приходите: будут здесь и концерты - эстрадные и классические, дай Бог! И всё будет, потому что зал помогает нам творить чудеса. Волшебство. И заниматься творчеством по-настоящему!" – отметила Диана Гурцкая.

С открытием команду Центра социокультурной реабилитации поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: "Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей. Спасибо за эту работу и неравнодушие!"

Занятия на новой площадке смогут посещать свыше 600 детей ежегодно. Записаться на прослушивание можно в окружном управлении Департамента труда и соцзащиты по месту жительства.

Татьяна Сидорова, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Диана Гурцкая
Диана Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая
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