Собянин: Москва обеспечивает людей с инвалидностью возможностью заниматься творчеством

Мэр рассказал об открытии нового Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая

В четырёхэтажном здании на Большой Почтовой улице в Москве завершён капитальный ремонт. Туда переехал Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая. Который до этого находился в нежилых помещениях в многоквартирном доме. Теперь площадь центра увеличилась почти в 12 раз. Что позволяет расширить и количество программ для людей с инвалидностью.

Заветная мечта девятилетнего Славы - реализовать все свои таланты. О том, что их у него немало, мальчик понял, когда однажды пришел на занятия в Центр социальной интеграции для детей и молодых людей с инвалидностью Дианы Гурцкая.

"Вообще, мы решили попробовать сюда записаться на танцы, а теперь я уже здесь занимаюсь и вокалом. И планирую ещё заниматься актёрским мастерством. Мечтаю заниматься вообще всем, то что возможно в жизни!" – говорит Вячеслав Ишмуков.

Возможностей проявить себя и развиваться в различных творческих сферах у Славы и других воспитанников центра теперь станет больше. В столице после капитального ремонта на базе учреждения открывается новое образовательное пространство, полностью адаптированное для людей с особенностями здоровья.

"Центр занимается социальной интеграцией людей с инвалидностью в жизни нашего мегаполиса. И здесь очень важно подчеркнуть, что людей с инвалидностью всех нозологий. На базе центра реализовано 15 программ дополнительного образования. Это хореография, это вокал, это театральное направление и так далее", - рассказал директор Центра социокультурной реабилитации Диана Гурцкая Федор Мольков .

На 4000 квадратных метрах, переобустроенных для комфортного пребывания посетителей, расположились творческие мастерские, концертные площадки, профессиональная студия звукозаписи, кабинеты дефектологов, психологов и логопедов.

Одна из любимых локаций воспитанников Центра - сенсорная комната. Здесь с помощью искусственного интеллекта их движения преобразуются в звук. Так можно создать картины, музыкальное произведения, и тем самым гармонизировать свое эмоциональное состояние.

Раскрытие творческого потенциала путем саморазвития сегодня один из наиболее эффективных методов социальной реабилитации. Театральная студия с собственным репертуаром и плотным графиком репетиций привлекает на занятия аудиторию постарше.

"Мне кажется, что игровое пространство - театр уравнивает всех. Это позволяет нам переживать этот опыт публичности, выходя из своего заболевания", - говорит руководитель театральной студии "Инклюзион" Лариса Никитина.

Профессиональный концертный зал- трансформер, где будут проходить театральные постановки и выступления артистов – то, чем в Центре особенно гордятся.

"Смотрите, какой замечательный тут простор удивительный. Поэтому добро пожаловать, приходите: будут здесь и концерты - эстрадные и классические, дай Бог! И всё будет, потому что зал помогает нам творить чудеса. Волшебство. И заниматься творчеством по-настоящему!" – отметила Диана Гурцкая.

С открытием команду Центра социокультурной реабилитации поздравил мэр Москвы Сергей Собянин: "Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей. Спасибо за эту работу и неравнодушие!"

Занятия на новой площадке смогут посещать свыше 600 детей ежегодно. Записаться на прослушивание можно в окружном управлении Департамента труда и соцзащиты по месту жительства.

Татьяна Сидорова, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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