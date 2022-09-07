Восемь мальчиков и семь девочек: москвичка родила 15-го ребенка

В фойе 29-го московского роддома они еле разместились

Москвичка родила 15-го ребёнка. В практике врачей 29-й больницы такого ещё не было. Теперь в большой и дружной семье - восемь мальчиков и семь девочек. Дом у них уже есть, минивен тоже. Впору задуматься об автобусе?

В фойе 29-го московского роддома они еле разместились: 8 мальчиков и 6 девочек вместе с отцом ждут знакомства с седьмой сестрой. И встречи с мамой, по которой за несколько дней успели соскучиться.

"У нас семья большая у мамы была. У мамы 9 детей было, 7 приёмных у неё. И мы, когда с мужем решили всех детей принимать, сколько бог даст, столько и принимаем детей", - говорит Елена Ильючик.

Сейчас мать с новорождённой Аленой готовятся к выписке и чувствуют себя отлично. С Еленой медики этой клиники познакомились 2 года тому назад, когда она рожала 14-го ребёнка. И уже тогда семья Ильючиков стала местными звездами.

"У нас были женщины, которые рожали 13-го ребёночка, 11-го. Вот 15-й ребёночек у нас рождается впервые. Резервы организма неизвестны. Она вынашивает и рожает здоровых крупных деток, в прекрасном удовлетворительном состоянии, они чувствуют себя прекрасно, они все живы, здоровы. Поэтому, я думаю, для неё это только на пользу", - говорит Елена Ермолова, заведующая вторым акушерским отделением ГКБ №29 им . Н.Э. Баумана.

Все дети Ильючиков примерно погодки. Самой старшей дочери - 19, она помогает отцу в строительном бизнесе. Школьники - на домашнем обучении.

"Когда дети выросли уже, мы никогда не имели нужды учить их ходить. Я приезжал с работы, а мне говорят: пап, посмотри, уже ходит! Уже пошла, вот первые шаги. Они друг другу помогают, уроками занимаются и всем", - говорит Валерий Ильючик.

Семья живёт в большом доме в Чехове, с покупкой которого помогли подмосковные власти. Пока, смеётся отец, умещаются все. А вот в микроавтобус влезают уже с трудом.

Ксения Игнатова, Данил Гималов и Станислав Козловский. "ТВ Центр".

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