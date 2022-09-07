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В Москве задержали автомобиль с откидными номерами

15:11
  • среда
  • 07 сентября 2022

Мужчине грозит наказание вплоть до лишения прав

В Москве задержали лихача на джипе, который с откидными номерами разъезжал по Москве. Теперь ему грозит суровое наказание, вплоть до лишения прав. Кадры снял оператор "ТВ Центра". Захватывающее видео попало к полицейским. Они и вычислили нарушителя. Хозяин внедорожника нагло двигался по выделенной полосе. А чтобы его не узнали камеры, установил хитрое устройство. Автоматические створки просто  время от времени опускали регистрационные знаки, а потом они возвращались в стандартное положение.. Эффектный вояж закончился прозаически.

"Автоинспекторы по ЮАО провели проверку по указанному в публикации факту. В результате автомобиль был остановлен, а его водитель задержан. В отношении гражданина, 39-летнего жителя столицы, составлены протоколы об административных правонарушениях", - заявил Владимир Васенин, начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве.

"Управление ТС, оборудованным механизмами, которые позволяют скрывать госзнаки для того, чтобы их нельзя было идентифицировать, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, или лишение права управления на срок до 3 месяцев", - пояснил Михаил Захаров, адвокат.

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Автомобиль с откидными номерами
Автомобиль с откидными номерами
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