Столичный Роспотребнадзор проведет День открытых дверей

Все консультации бесплатны

Столичное управление Роспотребнадзора завтра с 12 до 16 часов проведёт "День открытых дверей" для предпринимателей.

Специалисты расскажут, как обезопасить свой бизнес, объяснят тонкости законодательства с сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, обозначат требования к маркировке и возврату товара.

Также речь пойдёт о мерах безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Все консультации бесплатны.

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