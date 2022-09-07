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Столичный Роспотребнадзор проведет День открытых дверей

15:17
  • среда
  • 07 сентября 2022

Все консультации бесплатны

Столичное управление Роспотребнадзора завтра с 12 до 16 часов проведёт "День открытых дверей" для предпринимателей.

Специалисты расскажут, как обезопасить свой бизнес, объяснят тонкости законодательства с сфере защиты прав потребителей и технического регулирования, обозначат требования к маркировке и возврату товара.

Также речь пойдёт о мерах безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Все консультации бесплатны.

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