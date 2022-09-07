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Премьер будет много: что покажут в театре Вахтангова и Пушкинском

15:28
  • среда
  • 07 сентября 2022

Стартует новый сезон

Сразу два легендарных столичных театра открыли новый сезон. Будет много премьер. Впрочем, и от популярных спектаклей не откажутся.
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В театре Вахтангова решили провести сбор труппы по весьма необычному сценарию. Начали на улице. Там в Калошином переулке отрыли памятник трём корифеям театра: Владимиру Этушу, Василию Лановому и Юрию Яковлеву. Учились в Щукинском. Долгое время служили вместе. И вот снова встретились у родной сцены. А затем, уже в зале, артистам объявили о ближайших планах. Зрителей ждут 12 премьер. Сейчас Юрий Бутусов ставит "Идиота". Весной выйдут "Амадей" и "Филумена Мартурано".

Новый сезон сегодня открыли и в Пушкинском театре. Труппа молодая и сильная. Да ещё и отлично отдохнувшая за лето. Время делиться энергией со зрителем! Премьер будет много. И, в первую очередь, это драматургия Булгакова. Уже заявлена "Зойкина квартира". Ну а главным хитом сезона, безусловно, станет "Багровый остров" - шумная, яркая и очень современная история.

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