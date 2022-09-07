Семь сестер: 75 лет назад в Москве заложили сталинские высотки

По задумке, их должно было быть восемь

Сегодня юбилей у "Семи сестёр" - так москвичи называют легендарные сталинские высотки. Их заложили ровно 75 лет назад: все вместе, но история у каждого здания своя. Казалось, за этими стенами идёт какая-то особая, таинственная жизнь.

С высоты изящных шпилей Москва смотрится невероятно, дух захватывает. Стоит спуститься и перешагнуть порог, как восхищение усиливается. Покидать эту высотку на Котельнической набережной не хочется ни на минуту. Да и смысла нет.

"Это целый город в городе. Потому что здесь магазины, почта, булочная, кинотеатр", - говорит Николай Клименко, директор филиала № 13 ГБУ "ЭВАДЖ".

Все эти удобства очень ценили выдающиеся ученые, военачальники, художники и актёры. Майя Плисецкая здесь отдыхала, Андрей Вознесенский творил.

"Это было лучшим мерилом признания твоих усилий государством - получить квартиру в высотном здании. И просто так нельзя было её купить за деньги. Ни за какие деньги! Ты мог туда въехать, только получив от государства", - говорит Николай Васильев, москвовед.

Сейчас в высотках не меньше замечательных жильцов.

"Случайно я познакомился с одним интересным человеком - он из внешней разведки. 18 лет был на нелегальном положении. Замечательный человек!" – говорит Николай Клименко.

А начиналось всё ровно 75 лет назад с торжественной закладки камней в день 800-летия Москвы. Это было очень смелое решение, больше похожее на вызов.

"Конкретно в то время, в тех условиях - послевоенное время, разруха - очень важно было показать величие страны", - говорит Ксения Кокорина, заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов 20-21 веков музея им. Щусева.

Восемь грандиозных сооружений должны были окружать Дворец Советов. Но и от него, и от высотки в Зарядье в результате отказались. В Музее архитектуры имени Щусева хранятся уникальные документы, первые наброски высоток. Например, здание МИД должно было выглядеть по-другому. Вскоре зданию на Смоленской площади придётся прирасти.

"Можно даже увидеть дату - сентябрь 46-го года. То есть еще не заложены даже камни в фундаменте. И, действительно, здесь нет шпиля", - говорит Кокорина.

Шпиль по указанию сверху установить пришлось. Правда, в облегчённом варианте. Поэтому здание МИД – единственное из всех высоток, не увенчанное звездой, поскольку лёгкая конструкция её просто не выдержит. И это не единственное отличие высоток, возведённых в кратчайшие сроки.

Здание МГУ называют жемчужиной среди высоток. Но Дом Авиаторов готов поспорить. Скоростные лифты, холодильники, мусоропровод плюс подземный город с дорогами. Для послевоенной Москвы - сплошные ноу-хау, вплоть до последнего этажа.

Высотка на Кудринской - исключительно жилая. Именно этот вид из окна любили Людмила Зыкина и Нонна Мордюкова. Здесь каждая деталь - объект культурного наследия.

"Все эти двери также находятся под охраной государства и являются объектом охраны", - говорит Владимир Бобруль, директор филиала № 14 ГБУ "ЭВАЖД".

Чтобы поселиться в сталинской высотке сейчас, не требуется высокий статус. Аренда возможна хоть на день. Дороговато, конечно. За месяц в двушке - от ста тысяч. Зато одни потолки чего стоят, говорят коренные жители.

Их часто называют "семь сестёр", посвящают им песни и снимают в кино. На их фоне признаются в любви, в том числе и Москве, которую так сильно изменили семь удивительных красавиц.

Ольга Стрельцова, Егор Миронов, Виктор Мальцев, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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