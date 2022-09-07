Москвичам пообещали потепление в середине сентября

Существенных осадков не будет

Первая половина сентября в Москве прогнозируется относительно холодной, но в середине месяца ожидается потепление. Об этом в среду, 7 сентября, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик сообщила, что, скорее всего, вторая половина сентября будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Предположительно, 15, 16 и 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов.

Существенных осадков в столичном регионе не ожидается в этот период, отметила Позднякова.

Эксперт предупредила, что назвать это классическим бабьим летом нельзя, но в середине месяца будет его подобие, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, бабье лето пока не ожидается. Однако вероятность наступления бабьего лета существует.

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