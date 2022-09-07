ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали потепление в середине сентября

13:38
  • среда
  • 07 сентября 2022

Существенных осадков не будет

Первая половина сентября в Москве прогнозируется относительно холодной, но в середине месяца ожидается потепление. Об этом в среду, 7 сентября, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Москвичам пообещали теплую осень и задержку зимы

Синоптик сообщила, что, скорее всего, вторая половина сентября будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Предположительно, 15, 16 и 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов.

Существенных осадков в столичном регионе не ожидается в этот период, отметила Позднякова.

Эксперт предупредила, что назвать это классическим бабьим летом нельзя, но в середине месяца будет его подобие, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, бабье лето пока не ожидается. Однако вероятность наступления бабьего лета существует.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Теплая осенняя погода
Теплая осенняя погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.