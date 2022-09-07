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Путин: Россия не будет обрезать контакты с Западом

13:59
  • среда
  • 07 сентября 2022

Те, кто это делает, изолируют сами себя, отметил президент

Россия не станет сама обрезать контакты с другими государствами. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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По мнению президента, не стоит отвечать зеркально на визовые ограничения против россиян, Россия должна руководствоваться тем, что отвечает ее собственным интересам.

Россия заинтересована в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас, чтобы в стране работал иностранный бизнес, это касается также спортсменов и деятелей искусства, отметил Путин.

Глава государства заявил, что "пускай приезжают и работают, что здесь плохого-то", сообщает ТАСС.

Ранее в российском посольстве в Соединенных Штатах отметили, что утверждение пресс-службы Госдепартамента США о том, что Россия якобы становится "изгоем", а российские контакты направлены на то, чтобы "сдержать натиск возмущения", не выдерживает никакой критики. Попытки представить Россию изолированной вызваны "воспаленным воображением" американских политиков, которые все больше утрачивают связь с реальностью, заявили в посольстве.

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