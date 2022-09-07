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Собянин рассказал об открытии нового Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая

14:10
  • среда
  • 07 сентября 2022

Благодаря ему творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя

Площади нового Центра социальной интеграции людей с разными формами инвалидности Дианы Гурцкая увеличена в 12 раз благодаря переезду в новое здание.

Об этом в блоге на своей персональной страничке с социальной сети "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин. Прежде организация занимала нежилые помещения в многоквартирном доме. Теперь у Центра свое четырехэтажное здание и 15 программ допобразования.

"Создаём возможности для того, чтобы москвичи с инвалидностью могли заниматься творчеством. Учитываем необходимость доступной среды при реконструкциях и открываем новые безбарьерные пространства", - написал мэр.

В новом Центре также оборудовали концертный зал-трансформер, профессиональную студию звукозаписи, танцевальные классы, вокально-инструментальные студии, гончарную мастерскую, библиотеку. На территории есть футбольная площадка.

"Работа, которую делают Диана Гурцкая с коллегами, невероятно важна. Благодаря таким центрам творческие люди с инвалидностью могут реализовать себя, завести новых друзей. Спасибо за эту работу и неравнодушие!", - заключил столичный градоначальник.

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Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой
Диана Гурцкая
Диана Гурцкая
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой
Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой
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