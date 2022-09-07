Россия расширила ответные санкции против Евросоюза

Европа не хочет инвестировать мир на Украине

Россия в качестве ответной меры расширила санкции против Евросоюза.

Об этом в среду, 7 сентября, объявил МИД нашей страны. В список включены высшее военное руководство ЕС и другие лица, задействованные в поставках военной продукции на Украину. В частности, им запрещен въезд в Россию. Конкретных лиц ведомство не назвало.

По линии Евросоюза и его отдельных стран-участниц идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов.

ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", - заявили в МИД.

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