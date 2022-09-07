ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия расширила ответные санкции против Евросоюза

14:22
  • среда
  • 07 сентября 2022

Европа не хочет инвестировать мир на Украине

Россия в качестве ответной меры расширила санкции против Евросоюза.
В Совфеде оценили потери ЕС из-за антироссийских санкций

Об этом в среду, 7 сентября, объявил МИД нашей страны. В список включены высшее военное руководство ЕС и другие лица, задействованные в поставках военной продукции на Украину. В частности, им запрещен въезд в Россию. Конкретных лиц ведомство не назвало.

По линии Евросоюза и его отдельных стран-участниц идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов.

ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана", - заявили в МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.