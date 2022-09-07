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В России задумались об ограничении экспорта красной икры и красной рыбы

14:19
  • среда
  • 07 сентября 2022

Об этом рассказали в Росрыболовстве

В России рассматривается возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы из-за результатов путины. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Вылов рыбы в России оказался недостаточным

По состоянию на 5 сентября вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 235,1 тысячи тонн против 260,3 тысячи тонн на аналогичную дату 2020 года.

При этом на Камчатке было выловлено 131,8 тысячи тонн лососевых (188,1 тысячи тонн на аналогичную дату 2020 года, на Сахалине — 65,8 тысячи тонн (39 тысяч тонн), в Хабаровском крае — 29,2 тысячи тонн (25,6 тысячи тонн), сообщает "Интерфакс".

В мае в Росрыболовстве отмечали, что если объема вылова лососевых в России в 2022 году не хватит для "большого экспорта" красной икры, ее поставки за рубеж могут быть ограничены. При этом ведомство заверило, что россиянам дефицит икры не грозит.

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