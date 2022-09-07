В Совфеде предложили "наносить ущерб" за закрытие границ для россиян

Страны Балтии достигли договоренности по ограничению въезда россиян

Россия "не закрывает двери", но тем, кто ведет антироссийскую политику "нужно наносить ущерб". Такое мнение в среду, 7 сентября, высказал председатель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Сенатор заявил, что в ответ на ограничение въезда россиян страны Прибалтики нужно принимать ассиметричные, действенные, соразмерные, чувствительные меры.

По словам Климова, авторы таких решений действуют не в интересах граждан стран Прибалтики, а в интересах других стран. Член Совфеда заявил, что на ключевых постах в странах Балтии находятся люди, которые имеют в том числе гражданство США, сообщает РИА Новости.

Ранее 7 сентября стало известно, что Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности по ограничению въезда россиян с шенгенскими визами через наземные границы с Белоруссией и Россией. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс уточнил, что исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов.

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