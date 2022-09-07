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В Совфеде предложили "наносить ущерб" за закрытие границ для россиян

14:41
  • среда
  • 07 сентября 2022

Страны Балтии достигли договоренности по ограничению въезда россиян

Россия "не закрывает двери", но тем, кто ведет антироссийскую политику "нужно наносить ущерб". Такое мнение в среду, 7 сентября, высказал председатель комиссии Совета Федерации России по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
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Сенатор заявил, что в ответ на ограничение въезда россиян страны Прибалтики нужно принимать ассиметричные, действенные, соразмерные, чувствительные меры.

По словам Климова, авторы таких решений действуют не в интересах граждан стран Прибалтики, а в интересах других стран. Член Совфеда заявил, что на ключевых постах в странах Балтии находятся люди, которые имеют в том числе гражданство США, сообщает РИА Новости.

Ранее 7 сентября стало известно, что Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности по ограничению въезда россиян с шенгенскими визами через наземные границы с Белоруссией и Россией. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс уточнил, что исключения будут делаться по гуманитарным и семейным обстоятельствам, а также в отношении водителей грузовиков и дипломатов.

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