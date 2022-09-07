Российские войска полностью освободили поселение Кодема в ДНР

За сутки ВСУ потеряли более 150 человек

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Кодема в Донецкой Народной Республике.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", - сообщил он.

Кроме того, районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области украинские войска отказались воевать и сдались.

"В связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады <…> отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции", - добавил Конашенков.

ВСУ продолжают терять военных и технику на Николаево-Криворожском направлении. За сутки противник потерял 4 танка, 6 БМП и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

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