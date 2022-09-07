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"Роскосмос" перенес миссию к Луне на 2023 год

14:58
  • среда
  • 07 сентября 2022

Запланированный запуск невозможен

Запуск первой за почти полвека российской миссии к Луне перенесен на 2023 год. Об этом рассказал в среду, 7 сентября, генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
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В госкорпорации пояснили, что запустить "Луну-25" в запланированные ранее сроки не удастся из-за несоответствия измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

Предположительно, российская миссия к Луне может быть запущена в июле-августе 2023 года, сообщает РИА Новости.

В мае в "Роскосмосе" выражали надежду на запуск "Луны-25" в сентябре, если испытания пройдут успешно. "Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к естественному спутнику Земли. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз отправил в 1976 году.

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