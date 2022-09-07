Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве задержали

Убит 50-летний бизнесмен

Убийство бизнесмена в центре Москвы. Тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле "Мерседес" на набережной Тараса Шевченко. По некоторым данным, погибший - 50-летний предприниматель Михаил Котов, директор компании, которая торгует пищевыми добавками.

Сообщается, что в отношении его бизнес-структур была запущена процедура банкротства и несколько компаний уже ликвидированы.

Предполагаемого убийцу задержали. По данным СМИ, это 46-летний Лема Ибрагимов, который занимается в столице продажей овощей и фруктов, а также является владельцем строительного бизнеса.

"Он доставлен в подразделение столичного Следственного комитета, где с ним проводятся необходимые следственные действия. Одной из версий является конфликт, возникший на почве разногласий в предпринимательской деятельности. Орудие преступления обнаружено и изъято на месте происшествия. Расследование продолжается", - сообщила Юлия Иванова, сообщила представитель Следственного комитета России по Москве.

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