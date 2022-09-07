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Брюссель объявил о компенсации недостающих поставок газа из России

15:17
  • среда
  • 07 сентября 2022

Возместить нехватку топлива удалось полностью, заявили в Еврокомиссии

Евросоюз смог полностью компенсировать сокращение поставок российского газа топливом от других поставщиков. Такое заявление в среду, 7 сентября, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Политик не стала называть новые источники газа, но заявила, что Европе удалось "полностью компенсировать импорт газа за счёт других надежных поставщиков", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сама виновата в том, что столкнется с серьезными проблемами зимой из-за сокращения поставок газа из России, поскольку "санкции неизбежно привели российского президента к этой ситуации".

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