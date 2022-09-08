Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Скорпионам будет легко и весело в компаниях, Козерогам стоит заняться иностранными языками

Овны

Если вы не определились с профессией или своим предназначением, можете заняться этим сегодня. Если помощи планет вам мало, обратитесь к специалистам.

Тельцы

Вас ждут озарения, инсайты, неожиданные креативные решения. Но эмоции – ваши или собеседников – могут мешать договориться и трезво оценить обстановку.

Близнецы

События, связанные с домом, семьей, местом жительства, сегодня происходят неспроста: они говорят о вашей карме. Это интересный день, наблюдайте и делайте выводы.

Раки

Вам сегодня придется отдавать долги друзьям, и речь необязательно о деньгах! Это может быть моральная поддержка или помощь в быту – не отказывайте, даже если сильно заняты.

Львы

Какова ваша финансовая ситуация? Ваши доходы соответствуют нагрузке и обязанностям? Задайте себе эти вопросы сегодня и подумайте над тем, почему все так, а не иначе.

Девы

Прислушайтесь к себе, и вы поймете, нравится ли вам то, чему вы учитесь, и нужны ли вам эти знания. Если необходимо, пройдите тесты, чтобы разобраться в этом вопросе.

Весы

Все ответы – в вашем прошлом, и если сегодня вам некомфортно, ищите причины в своей истории. Звезды сегодня помогут провести полезный разбор полетов.

Скорпионы

Этот день просто создан для социальной жизни: вам будет легко и весело в компаниях или чатах. Именно сегодня вы можете почувствовать, кто вам друг, а кто враг.

Стрельцы

Звёзды подскажут, чего вам не хватает для карьерного роста или успешного бизнеса. Спойлер: не исключено, что причина неудач кроется в вашем детстве или прошлом.

Козероги

Следите за своим банковским счетом: могут по ошибке списаться какие-то суммы. Налегайте на иностранные языки, ищите друзей за рубежом - вам нужен новый опыт.

Водолеи

В голову лезут грустные мысли? Это соединение Луны с Сатурном в вашем знаке нагоняет тоску. Боритесь с ними или оставьте как есть: через сутки все тучки развеются!

Рыбы

Лучший день месяца для консультаций, занятий с тренером, репетитором, службой поддержки. Вы получите ответы на все вопросы, если захотите этого и проявите инициативу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"