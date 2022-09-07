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Лето 2022 года в Москве оказалось самым солнечным с начала века

15:34
  • среда
  • 07 сентября 2022

Солнце светило в столице в течение 1012 часов

По температуре воздуха лето 2022 года в столице оказалось лишь на втором месте после 2021 года, зато по количеству солнца оно стало рекордным. Об этом в среду, 7 сентября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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По словам синоптика, за весь летний период солнце светило в Москве в течение 1012 часов, что почти на 30% больше нормы. Для сравнения: в 2021 году таких солнечных часов в городе было 896.

Самым солнечным оказался июль месяц, с количеством солнечных часов 353, цитирует Позднякову портал "Метеоновости".

Сентябрь пока отличается пасмурной и холодной погодой. Ранее Татьяна Позднякова рассказала, что скорее всего, вторая половина сентября будет с более высокой температурой и в ночные, и в дневные часы. Предположительно, 15, 16 и 17 сентября погода будет довольно комфортной, с дневной температурой плюс 17-18 градусов.

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