ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ начали массированный обстрел Энергодара

15:21
  • среда
  • 07 сентября 2022

На ЗАЭС пришлось снизить мощность 6 энергоблока

Власти Запорожской области сообщают о массированном обстреле Энергодара и района АЭС со стороны ВСУ. Город остался без электричества, на станции снижена мощность энергоблоков.

Журналисты "ТВ Центра" укрываются от обстрелов в Энергодаре. Видео
ВСУ возобновили обстрел Энергодара

"Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен. Мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 135-140МВт. Информация о пострадавших уточняется", - написал в Telegram член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Украинские боевики обстреливали Энергодар и накануне. Как сообщили в Минобороны России, ВСУ за сутки выпустили по городу 16 снарядов. Была разрушена трансформаторная подстанция, город остался без электричества.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.