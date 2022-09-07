ВСУ начали массированный обстрел Энергодара

На ЗАЭС пришлось снизить мощность 6 энергоблока

Власти Запорожской области сообщают о массированном обстреле Энергодара и района АЭС со стороны ВСУ. Город остался без электричества, на станции снижена мощность энергоблоков.

"Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен. Мощность 6 энергоблока АЭС снижена до 135-140МВт. Информация о пострадавших уточняется", - написал в Telegram член Главного совета Военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

Украинские боевики обстреливали Энергодар и накануне. Как сообщили в Минобороны России, ВСУ за сутки выпустили по городу 16 снарядов. Была разрушена трансформаторная подстанция, город остался без электричества.

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