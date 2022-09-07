"Это наше": Путин оценил фото Шольца с турбиной для "Северного потока"

Агрегат должны были вернуть "Газпрому" после ремонта

Турбина для газопровода "Северный поток" является российским имуществом, но Запад до сих пор ее не возвращает. Об этом в среду, 7 сентября, напомнил президент России Владимир Путин.

Российский лидер прокомментировал фотографии канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для "Северного потока", сделанные в августе после того, как глава германского правительства осмотрел агрегат по возвращении из ремонта в Канаде.

Путин заявил, что "можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце то концов".

Хотя турбина принадлежит России, на Западе "ничего не дают, кроме общих разговоров", цитирует Путина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что остановка "Северного потока" произошла из-за действий европейских политиков. Представитель Кремля обвинил лидеров Старого Света в том, что они приняли санкции, из-за которых европейские компании не могут проводить сервисное обслуживание агрегатов, от которых зависит нормальная работа газопровода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"