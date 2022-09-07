Путин выступил на ВЭФ: главные заявления президента

Глава государства высказался по множеству вопросов

Изолировать Россию невозможно. Чтобы понять это, нужно просто посмотреть на карту - это слова Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Наша страна успешно справляется с финансовой и технологической агрессией Запада. О перестроении экономики, деловой активности на Востоке, спецоперации на Украине и проблемах глобального финансового и сырьевого кризиса президент говорил во Владивостоке более трех часов.

Почти шесть тысяч участников, среди которых сотни иностранцев. Десятки договоров и соглашений на сумму в полтора триллиона рублей. Все это лишний раз подтверждает - наша страна продолжает оставаться привлекательной для иностранных инвесторов.

К тому же, все они прекрасно видят: санкционную бурю, устроенную Западом, российская экономика спокойно преодолевает. Прогнозы по росту ВВП улучшаются. Безработица на минимуме. А инфляция идет на спад.

"Всем известно, но я все-таки повторю, по итогам июля - 8 с чем-то процентов. Но у нас идет на снижение, а там на подъем. А что происходит у наших соседей. В Германии, в Литве, в Латвии. И тренд к повышению", - отметил Путин.

И это уже очевидно всем. Однако признавать свои ошибки в той же Европе совсем не спешат, фактически принося в жертву интересы собственных стран и собственных граждан.

"Так стабильность Европы бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона и по факту приносится в жертву во имя диктатуры США", - сказал Путин.

В Вашингтоне никогда и не скрывали, что "Северный поток - 2" им не по душе. И с этим проектом хорошо бы покончить. А той же Германии, впрочем, и не только ей, данный газопровод был крайне выгоден. Именно на поставках дешевого топлива из России случилось экономическое чудо ФРГ. Однако Берлин предпочел принести в жертву данный проект. Другие санкции в области энергетики сделали рынок газа в Европе дефицитным. При этом виноватой почему-то пытаются сделать Москву.

"Мы что ли это сделали, поляки закрыли. Украинцы закрыли. "Северный поток – 1". Обслуживание турбин подчинили британскому праву. А ремонтировать эти турбины договорились в Канаде. Мы-то тут причем. Канада в итоге отдала в Германию. Логистика изменилась, нужно ввести изменения в контракт. А британская турбина не реагирует на просьбы "Газпрома". Здесь сколько угодно можно фотографироваться на фоне эти турбин. Вы турбину дайте. И последняя турбина вышла из строя. Приехали представители "Сименса", утечка масла. Дайте нам турбину. А нам говорят - вы используете газ как оружие. Какое оружие. Сами наворотили дел. Мы готовы "Северный поток – 2" включить", - отметил Путин.

Однако сдавать назад, запустив "Северный поток-2", европейцы не желают. Но поскольку исправить ситуацию необходимо срочно, в Старом Свете придумали потолок цен на нефть и газ, поставляемые из России. Путин на эту тему тоже высказался.

"Ни к чему хорошему это тупое решение не приведет. И мы вообще ничего не будем поставлять, если это противоречит нашим интересам. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. А те, кто пытается нам что-то навязать, не в том положении. Лучше придерживаться контрактных обязательств и цивилизованных отношений", - заявил Путин.

И подобного рода глупых непрочитанных решений европейские политики напринимали уже много. России чаще всего это идет только на руку. Санкции, к примеру, дали толчок развитию целого ряда областей производства. В том числе и авиации.

"Наши авиакомпании сформировали крупнейших пакет заказов. Примерно на 500 среднемагистральных самолетов. И соглашение с "Аэрофлотом" подписано на полях ВЭФ. И цифры там внушительные. Такой спрос должен стать толчком и смежным производствам", - рассказал Путин.

Перемещение по стране для граждан должно стать удобнее. Особенно это касается Дальнего Востока. Во многие поселки тут можно добраться только по воздуху. Путин подчеркнул, что программа развития малой авиации будет продолжена. Хорошая логистика поможет активно развивать туризм. В этом контексте у Путина снова спрашивают про визы. Будет ли Россия отвечать зеркально на те ограничения, которые ввел Евросоюз в отношении наших граждан.

"В этой сфере мы должны ничего не делать, что противоречит нашим интересам. МИД всегда действует зеркально. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам. Мы заинтересованы, чтобы люди приезжали. Пусть приезжают. Пусть бизнесмены приезжают", - сказал Путин.

С каждым годом в России происходят изменения в лучшую сторону. И темпы развития государство, говорит президент, снижать не намеренно. На это достаточно ресурсов. Про них Путин в ходе выступления говорил неоднократно. В том числе и в контексте поставок продовольствия. По словам президента, Россия готова поставлять зерно нуждающимся странам. О том же говорили и на Украине, требуя от Москвы разблокировать черноморские порты и заключить зерновую сделку.

Вопросов про Украину, по понятным причинам, сегодня было достаточно много. Президента спросили про доклад МАГАТЭ, делегация которой недавно посетила Запорожскую АЭС.

"Я, безусловно, доверяю этому отчету. МАГАТЭ очень ответственная международная организация. И руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе США и европейских стран. И не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Ну, это очевидная вещь. Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем что ли? Бред просто собачий. По-другому и сказать нельзя. Украинская сторона создает угрозу подрыва ядерной безопасности. Зачем она это делает, я честно, не очень понимаю. Просто, чтобы привлечь внимание к своему положению что ли?" – сказал Путин.

Высказался президент и касательно недавних заявлений главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал нашу страну "фашистским государством".

"Мы видели эти сообщения. Странная постановка. Для главного дипломата это звучит очень странно. Если бы он жил в 30-е годы, он же испанец. И услышал бы в сводке погоды: над всей Испании безоблачное небо - сигнал от генерала Франко. На чьей стороне был бы Боррель? На стороне путчистов. Потому что он поддерживает сегодня Украину. Он был бы на стороне фашистов", - рассказал Путин.

С ними сейчас и борется российская армия и союзные силы Донбасса, жители которого семь лет подвергались геноциду. И Россия, ещё раз подчеркнул президент, была вынуждена вмешаться.

"Я уверен, что мы ничего не потеряли и не потеряем. Мы укрепили наш суверенитет. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Но я считаю, что это только пойдет на пользу. Потому что все, что нам не нужно, будет отторгнуто. И мы пойдем вперед. А второе, и самое главное. Я хочу подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения боевых действий. Мы пытаемся только их закончить", - сказал Путин.

Однако большую часть времени этой расширенной сессии все-таки посвятили вопросам экономики. Говорить про это Владимир Путин продолжил на серии двусторонних встреч - с премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии, с которым говорили конкретно о поставках нефти, и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По видеосвязи свои обращения к гостям форума записали премьеры Индии, Малайзии и Вьетнама, лишний раз подтвердив свои намерения и дальше строить отношения с нашей страной, несмотря ни на какие санкции.

Александр Панюшкин, Александр Медведев, "ТВ Центр", Владивосток.

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