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Власти Запорожья заявили о готовности полностью остановить АЭС

15:58
  • среда
  • 07 сентября 2022

Работа станции в условиях постоянных обстрелов невозможна

Запорожская АЭС может быть полностью остановлена. Работа станции в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ невозможна, заявили в военно-гражданской администрации Запорожской области.

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"С высокой долей вероятности мы вынуждены будем остановить атомную станцию, потому что работа ее будет невозможна в таких условиях… Перейдем на работу дизель-генераторов... скорее всего, придется принимать такое решение", - заявил глава ВГА области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Соловьев Live".

ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, несмотря на присутствие там инспекторов МАГАТЭ. Город энергетиков накануне остался без света из-за попадания снаряда в трансформаторную подстанцию. Украинские снаряды взрываются и 7 сентября.

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