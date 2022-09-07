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Собянин: Большинство текущих проектов по благоустройству будут завершены ко Дню города

16:19
  • среда
  • 07 сентября 2022

Основная часть объектов находится за пределами центра города

В этом году работы по благоустройству в столице ведутся более чем на 3000 объектов. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что основная часть объектов находится за пределами центра. "Большинство проектов по благоустройству завершим ко Дню города", - отметил Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Особое внимание уделяется пешеходным зонам, дворам, а также улицам рядом со станциями метрополитена. "Идеи подсказывают сами москвичи: где оборудовать детскую или спортивную площадку, сделать новое освещение, проложить дорожки", - отметил мэр.

По словам Собянина, в этом году также благоустраивается парк "Долина реки Химки".

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