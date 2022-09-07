Военные ВСУ пожаловались на значительные потери под Херсоном

Продолжение контрнаступления приведет к множеству жертв

Попытка контрнаступления ВСУ выливается в значительные потери личного состава. Об этом рассказали журналистам раненые в одном из госпиталей на юге Украины. Солдаты пожаловались корреспонденту Washington Post также на нехватку снарядов и отставание от ВС России в технологическом плане.

Украинские солдаты сообщили журналистам, что им приходилось экономить боеприпасы. При стрельбе сложно было попадать в цель из-за проблем с системами наведения у старого оружия. Потери украинских войск солдаты оценивают, как значительные. Один из раненых рассказал, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения.

По данным издания, украинские военные не уверены в успехе контрнаступления под Херсоном, они сомневаются, стоит ли оно полученных потерь. По данным Херсонской областной администрации, украинские войска уже потеряли на этом направлении с конца августа около 3 тысяч человек и почти 100 единиц военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"