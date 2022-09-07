Литва продлила режим ЧП на границе с Россией и Белоруссией

Пересечение границы для россиян существенно усложнили

Кабинет министров Литвы одобрил предложение МВД республики и продлил действие режима чрезвычайного положения. ЧП распространяется на районы страны, граничащие с Россией и Белоруссией.

"Правительство с учетом геополитической ситуации поддерживает инициативу МВД продлить режим чрезвычайного положения в зоне границы с Белоруссией и Российской Федерацией до 16 декабря текущего года", - заявила на заседании правительства премьер-министр Ингрида Шимоните.

Режим ЧП, вступивший в силу 10 ноября 2021 года, касается пограничной зоны и расстояния в 5 км от нее вглубь территории Литвы. Въезд в эти районы для всех, кроме местных жителей, возможен только по специальным пропускам. Нынешним решением правительства дополнительно ужесточается режим пропуска через границу граждан России, передает ТАСС.

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